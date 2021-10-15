سعيد يشرف على موكب رفع العلم في القاعدة البحرية ببنزرت

أشرف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قيس سعيّد، اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021 بالقاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت، على موكب رفع العلم على متن الجوالتين « الجم 213″ و »دقة 214″.

واطلع رئيس الدولة، بالمناسبة، على معرض يجسد تاريخ جيش البحر واستمع إلى عرض حول تصنيع البواخر والجوالات البحرية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وحيا رئيس الجمهورية العلم على أنغام النشيد الوطني ثم تفقد تشكيلة من جيش البحر.

وسلم رئيس الدولة العلم لآمري الجوالتين، ثم تولى تفقد الجوالة « الجم 213″ وخافرة أعالي البحار.

يشار الى أن رئيس الدولة كان أشرف قبل ذلك بروضة الشهداء بمدينة بنزرت، على موكب إحياء الذكرى 58 لعيد الجلاء.

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