سعيد يشكر تبون على توجيه طائرات وشاحنات إطفاء لتونس

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 20 جويلية 2022، مكالمة هاتفية مع عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، للتعبير عن شكره وامتنانه إثر توجيه طائرات وشاحنات إطفاء على وجه السرعة لمعاضدة جهود بلادنا في مواجهة الحريق الذي شبّ بجبل بوقرنين بالضاحية الجنوبية لتونس العاصمة والذي تمت السيطرة عليه.

وتم التركيز، بهذه المناسبة، على العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين وما إرسال هذه المعدات بهذه السرعة إلا دليل آخر على روابط الأخوة الثابتة والراسخة التي تجمع تونس والجزائر.

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