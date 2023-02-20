سعيد يشكُر أمير قطر على استعداد بلاده الوقوف إلى جانب تونس

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الاثنين 20 فيفري 2023، مكالمة هاتفية مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لشكره على إيفاد محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، وعلى استعداد دولة قطر للوقوف إلى جانب الشعب التونسي في مواجهة كل المصاعب المالية التي تعيشها تونس.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد استقبل اليوم الإثنين، بقصر قرطاج محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية، مبعوثا خاصا محملا برسالة شفوية إلى رئيس الجمهورية من قبل تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

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