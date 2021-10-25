سعيد يطلب فسخ العقود التي أُسندت بموجبها أراض للدولة للصوص

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق اليوم الاثنين، إلى فسخ العقود المبرمة برشاوي وبأثمان زهيدة لأشخاص وصفهم باللصوص مقابل اسنادهم أراض للدولة، مشددا على ضرورة أن تسترجع الدولة أملاكها كاملة.

وقال الرئيس إن شخصا لديه من القضايا ما لا يكاد يُحصى أو يُعد، منها الإرشاء والإرتشاء والاستحواذ على عدد من الأسواق التابعة لولاية باجة وسوسة ومنوبة وبنزرت وصكوك دون رصيد وغير ذلك من القضايا، أُسندت إليه أرض دولية بمقتضى عقد يعود إلى 30 جوان 2020 تمسح 147 هكتارا في ولاية بن عروس بـ27 ألف دينار في السنة الواحدة لمدة 25 سنة وذلك بناء على انتماءه لحزب معيين.

وبين سعيد بأن هذا الشخص أعطى مبلغ 80 ألف دينار لشخص ثم تم إمضاء العقد فضلا عن الاحتكار والمضاربة في الأسعار مال الشعب التونسي وأملاكه.

وشدد الرئيس على أن استيلاء ونهب أملاك الدولة يجب أن ينتهي، مرجحا إمكانية وضع إطاري قانوني لاستغلال هذه الأراضي من قبل الأهالي والشباب والمتساكنين في تلك المناطق أو صنف جديد من الشركات الأهلية في إطار تقاسم التونسيين الملك الذي يعود إليهم وإلى الدولة التونسية .

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