سعيد يعلن إعفاء المشيشي وتعيين رئيس حكومة جديد

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال ترأسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية و الأمنية مساء اليوم الأحد، أن رئيس الدولة سيتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يُعينه رئيس الجمهورية

وأكد الرئيس أنه سوف تصدر جملة من القرارات الأخرى في شكل مراسيم وفق ما ينص على ذلك الدستور حتى تعود السلم الاجتماعية في تونس وحتى يتم إنقاذ الدولة والمجتمع

وقال الرئيس إن هناك نص سيصدر بعد قليل ويُطبق فورا يتعلق بإعفاء رئيس الحكومة ودعوة شخص آخر يتولاها مدة هذه التدتبير التي يجب اتخاذها.

وأكد رئيس الدولة أن رئيس الحكومة سيتولى إدارة الحكومة وهو مسؤول أمام رئيس الجمهورية والرئيس يتولى تعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة .

وبين الرئيس بأن رئيس الحكومة يرأس مجلس الوزراء إذا دعاه رئيس الدولة إلى ذلك لأن مجلس الوزراء سيتولى رئيس الدولة ترأسه، على حد تعبيره.

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