سعيد يكشف عن احترازاته من التحوير الوزاري

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماعه بعدد من نواب الشعب اليوم الأربعاء، إنه سيتوجه بمكتوب رسمي يتضمن احترازاته من التحوير الوزاري وما اعتبرها خروقات تشوبه.

وتتمثل احترازاته في:

أولا: النظام الداخلي للمجلس باعتباره نظاما داخليا وليس قانونا من قوانين الدولة وهو تنظيم داخلي لا يتجاوز قصر باردو

ثانيا: غياب المرأة وعدم تمثيلها في حين ينص النص الدستوري على ضمان تمثيلها

ثالثًا: من تعلقت به شبهات لماذا يحلف ويضع يده على القرآن ليشهد الله والناس أنه سيحترم الدستور.

واعتبر سعيّد بأن موقفه لا يمكن أن يكون موقف حياد بين الحق والباطل.

وأكد سعيد أن من يدعي أن في مثل هذا الوضع تعطلت مؤسسات الدولة فهو السبب في تعطيلها، مشددا على أن هذا التحوير الوزاري تم الاتفاق عليه عند تشكيل هذه الحكومة، وهو أمر بين وواضح للجميع.

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