سعيد يلتقي السيسي بالرياض

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 بالرياض، عبد الفتاح السيسي، رئيس مصر.

وكان هذا اللقاء مناسبة للرئيسين لاستعراض جملة من الملفات المتعلقة بسير روابط الأخوة المتميّزة بين البلدين، ولتجديد التأكيد على الحرص المشترك على مواصلة تطوير أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات وتنويعها، وترسيخ سنة التشاور والتنسيق لما فيه خير الشعبين الشقيقين التونسي والمصري.

كما تم التطرق، بالمناسبة، إلى جملة من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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