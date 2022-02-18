سعيد يلتقي السيسي ببروكسيل

اخر تحديث : 18/02/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

سعيد والسيسي

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء يوم الخميس 17 فيفري 2022 ببروكسيل، محادثة مع عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وأعرب الرئيسان عن ارتياحهما الشديد لما تشهده علاقات الأخوة والتعاون بين تونس ومصر من تطور مستمر في شتى المجالات، وجددا الإعراب عن حرصهما الراسخ على مواصلة تمتين هذه الروابط التاريخية وعزمهما المشترك على مزيد ترسيخ سنة الحوار والتشاور من أجل إعطاء دفع أقوى للعلاقات المتميزة بين البلدين لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين.

وتطرق اللقاء، أيضا، إلى جملة من الملفات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك إلى المحاور المطروحة على أنظار الدورة الحالية لقمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الافريقي.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق