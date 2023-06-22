سعيد يلتقي السيسي في باريس

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم الخميس 23 جوان 2023 بباريس، عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وتناول اللقاء علاقات الأخوة والتعاون الوثيقة القائمة بين تونس ومصر حيث تم التأكيد على الحرص المشترك على مزيد تعزيزها في شتى المجالات لا سيما منها الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

كما تطرق اللقاء إلى جملة من المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن استعراض النقاط المدرجة على جدول أعمال قمة باريس حيث أكد رئيس الجمهورية على ضرورة انتهاج مقاربات غير تقليدية في بناء علاقات اقتصادية ومالية دولية جديدة تراعي الاستحقاقات الراهنة والتحديات المستجدة في العالم عموما وفي الدول النامية على وجه الخصوص وتلبي تطلعات شعوبها في العيش بكرامة في احترام تام للسيادة الوطنية.

كلمات البحث :باريس;سعيد;سيسي