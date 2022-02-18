سعيد يُجري في بروكسال محادثات مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الجمعة 18 فيفري 2022 ببروكسيل، محادثة مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وتم، خلال هذا اللقاء، استعراض سير روابط الأخوة المتينة وعلاقات التعاون المتنوعة التي تجمع بين تونس وليبيا، والتأكيد على العزم المشترك على تدعيمها لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين.

كما كانت هذه المحادثة فرصة لمواصلة سنة التشاور والتنسيق بشأن جملة من المسائل المتصلة بالعلاقات الثنائية وبتطور الأوضاع في المنطقة.

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