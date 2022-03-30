سعيد يلتقي رئيس مجلس إدارة مجموعة اوريدو

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 30 مارس 2022 بقصر قرطاج، فيصل بن ثاني ال ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة اوريدو العالمية.

وأكد رئيس الجمهورية على عمق العلاقات مع دولة قطر، وحرص تونس على تذليل كل الصعوبات التقنية من أجل توفير المناخ المناسب للاستثمار في بلادنا.

ومن جانبه، تقدم فيصل بن ثاني ال ثاني بالشكر على ما يحظى به فرع المؤسسة بتونس من دعم وتعاون، معربا عن الاستعداد التام لتنويع مجالات الأنشطة وتطوير حجم الاستثمارات، فضلا عن توفير الدعم الاقتصادي لتونس.

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