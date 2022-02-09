سعيد لبعض الدول: نُقدّر مواقف الجميع ولكن انتبهوا إلى مواقفكم فنحن دولة ذات سيادة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 9 فيفري 2022 بقصر قرطاج، عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وخصص هذا اللقاء لاستعراض علاقات تونس مع الدول الشقيقة والصديقة والهياكل الإقليمية والدولية، وللاطلاع على نتائج مشاركة بلادنا في عدد من الاجتماعات والقمم الاقليمية، فضلا عن التداول حول المواعيد والاستحقاقات الثنائية والدولية المقبلة.

وأكد الرئيس بأننا نتحاور مع الجميع ونُقدّر مواقف الجميع، داعيا بعض العواصم والمنظمات الدولية إلى الانتباه لمواقفهم، مضيفا بقوله: « نحن لسنا ضيعة أو بستانا بل دولة ذات سيادة نحترم القانون » .

وتساءل الرئيس: « لماذا لم يُساورها نفس هذا القلق لعدم تحقيق العدالة في الدولة التونسية أو عندما تم العبث بالمليارات التي ذهبت سدى ؟

وأكد الرئيس التزامه بفكرة الحرية والديمقراطية والعدالة، مبرزا بأن تونس ليست ضيعة أو بستانا بل دولة مستقلة ذات سيادة مؤمنة بالقيم الكونية بحقوق الانسان.

وأضاف الرئيس : « نحن لسنا شعوبا همجية بل شعبنا يُحب تحقيق العدالة ولدينا أفكار عابرة للقارات » ، مؤكدا أنه تم تخريب الدولة ومؤسساتها من الداخل » .

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