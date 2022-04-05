سعيد يمنح السفير الأمريكي الصنف الأوّل من وسام الجمهورية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 05 أفريل 2022 بقصر قرطاج، دونالد بلوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، الذي أدّى زيارة توديع لرئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامّه ببلادنا.

وكان هذا اللّقاء مناسبة للتأكيد على متانة الروابط الاستراتيجية التي تجمع الجمهورية التونسية بالولايات المتحدة الأمريكية، وإبراز الحرص المتبادل على مزيد دعمها وتطويرها، لا سيّما في ظلّ ما يجمع البلدين من قيم ومبادئ مشتركة.

وتوجّه السفير الأمريكي بالشكر إلى رئيس الجمهورية على ما حظي به من دعم خلال فترة عمله، وجدّد الإعراب عن حرص بلاده على مزيد ترسيخ روابط التعاون والتبادل مع تونس.

وتولّى رئيس الدولة، بالمناسبة، منح السفير الأمريكي الصنف الأوّل من وسام الجمهورية، تقديرا لجهوده في تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الجمهورية التونسية والولايات المتحدة الأمريكية.

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