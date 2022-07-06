سعيد ينقل تحياته إلى نظيره السوري بشار الأسد

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد على هامش احتفالات ذكرى استقلال الجزائر يوم أمس الثلاثاء، وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد وطلب منه نقل تحياته إلى نظيره السوري بشار الأسد.

وكشفت وكالة الأنباء السورية « سانا » أن سعيد أشار إلى أن « الإنجازات التي حققتها سوريا وكذلك الخطوات التي حققها الشعب التونسي ضد قوى الظلام والتخلف تتكامل مع بعضها لتحقيق الأهداف المشتركة للشعبين في سوريا وتونس ».

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