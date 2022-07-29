سعيد يُؤكد ضرورة الإسراع بفتح ملفات الفساد وإحالتها على القضاء

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد ظهر اليوم الجمعة 29 جويلية 2022 مالك الزاهي، وزير الشؤون الإجتماعية.

وقد تم تناول عدد من المواضيع وخاصّة منها الأوضاع الصّعبة التي يعيشها جزء كبير من التونسيين. وقد أكّد رئيس الجمهورية أن الواجب يقتضي اليوم إيجاد الحلول التي من شأنها تحسين أوضاع التونسيين الذين تمّ تناسيهم بل التّنكيل بهم في كل مرافق الحياة.

كما تمّ التعرّض في هذا اللّقاء إلى عديد ملفّات الفساد وضرورة الإسراع بفتحها كلّها وإحالتها على القضاء حتّى يبتّ فيها في آجال معقولة وألاّ تبقى هذه الملفات دون بتّ لسنوات طويلة.

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