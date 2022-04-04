سعيد يُؤكّد احترامه لهيئة الانتخابات وضرورة أن تكون على استعداد للاستحقاقات المقبلة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الإثنين 4 أفريل 2022 بقصر قرطاج، فاروق بوعسكر، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأكد رئيس الجمهورية، بالمناسبة، على أهمية دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى ضرورة أن تكون على أتم الاستعداد لمختلف الاستحقاقات المقبلة عليها بلادنا في الفترة القادمة.

وبين بوعسكر بأن اللقاء كان فرصة للحديث حول وضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من الناحية القانونية ومدى استعداد المؤسسة على الوفاء بالاستحقاقات الانتخابية القادمة، مع الحديث عن المسائل التنظيمية المتعلقة بالانتخابات على المستوى المركزي والجهوي ومجلس الهيئة.

وقال بوعسكر إنّ الرئيس شدد على احترامه لمؤسسة هيئة الانتخابات، مؤكدا على ضرورة استقلاليتها وحياديتها و أن تكون مكسبا لتونس بعد الثورة.

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