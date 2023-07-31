سعيد يُؤكّد اعتزاز تونس بالاحترام الذي صارت تجده في كل المحافل الدولية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الإثنين 31 جويلية 2023 بقصر قرطاج، نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وتناول اللقاء نتائج القمة الروسية الإفريقية التي انعقدت في الأيام القليلة الماضية إلى جانب اللقاءات الثنائية التي تمّت على هامشها.

وجدّد رئيس الجمهورية تأكيد موقف تونس المتمسكة بثوابتها في سياستها الخارجية والمتشبثة في نفس الوقت بسيادتها الوطنية النابعة من إرادة شعبها وموقفها من أجل إرساء نظام عالمي جديد أكثر عدلا لا ترتيب تفاضلي فيه للدول لأنه كلما غاب العدل إلا وزاد الفقر واندلعت الحروب وتفاقم الإرهاب.

ووضّح رئيس الجمهورية أن شعوب الدول التي توصف بأنها نامية كانت ولاتزال تعاني إلى اليوم من نظام عالمي سابق بلغ مداه وآن الأوان لأن تكون هذه الدول فاعلة على الصعيد الدولي.

وعبّر رئيس الجمهورية عن اعتزاز تونس بالاحترام الذي صارت تجده في كل المحافل الدولية نتيجة لمواقفها المبدئية القائمة على هذه المقاربة الجديدة.

كما تناول اللقاء الحركة الدبلوماسية والقنصلية وضرورة الإسراع بها حتى يلتحق السفراء والقناصل الجدد بمراكز عملهم في أحسن الأوقات، وعلى ضرورة اعتماد مقاييس موضوعية في الاختيار حتى يمثل السفراء تونس أحسن تمثيل ويضعوا مصلحة وطننا وسيادة دولتنا فوق كل اعتبار وحتى يحيط القناصل في الخارج بجالياتنا أفضل إحاطة ويقدّمون لهم الخدمات المطلوبة في أفضل الظروف.

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