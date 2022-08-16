سعيد يُؤكّد الرفض القاطع لأي تدخل في اختيارات الشعب التونسي

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي يوم الاثنين، على سيادة تونس وعلى الرفض القاطع لأي تدخل في اختيارات الشعب التونسي.

وشدد الرئيس على أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، ملتزمة بمبادئ القانون الدولي وحريصة على احترام الشرعية في الداخل نفس حرصها على احترام الشرعية الدولية.

وتناول هذا اللقاء آخر الاستعدادات المتعلقة بتنظيم قمة التيكاد 8 بتونس، حيث شدد رئيس الدولة على ضرورة الإعداد الكامل حتى في أدق التفاصيل لأن الأمر يتعلق بتونس ولا بد من توفير كل أسباب النجاح حتى تبقى صورة بلادنا متميزة في العالم كله.

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