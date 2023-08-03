سعيد يُؤكّد ضرورة أن ينخرط القضاة في معركة تطهير البلاد ممن أجرموا في حقها

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الخميس 3 أوت 2023 بقصر قرطاج، المنصف الكشو، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

وتناول اللقاء مشروع الحركة القضائية للقضاء العدلي للسنة القادمة.

وأكد رئيس الجمهورية مجددا على ضرورة أن ينخرط القضاة اليوم في معركة تطهير البلاد ممن أجرموا في حقها، وعلى أهمية استقلال القضاة لأن استقلالية القضاء من استقلال القضاة وشعورهم المفعم بالمسؤولية في فرض احترام القانون.

كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة البت في عديد القضايا التي بقيت منذ أكثر من عشرة سنين تنتقل من طور إلى آخر بحجة احترام الاجراءات في حين أن الهدف من هذه الاجراءات هو تحقيق المحاكمة العادلة لا الإفلات من العقاب.

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