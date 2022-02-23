سعيد يُؤكّد ضرورة الإحاطة بالفئات الاجتماعية الضعيفة ومراقبة مسالك التوزيع

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 23 فيفري 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وتناول اللقاء الوضع العام في البلاد وخاصة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، كما تم التطرق إلى جدول أعمال مجلس الوزراء القادم.

وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على ضرورة الإحاطة بالفئات الاجتماعية الضعيفة وعلى دور الدولة وسائر المؤسسات في الإحاطة بها على جميع المستويات.

كما شدد رئيس الدولة مُجددا على ضرورة مراقبة مسالك التوزيع والتصدي بكل الوسائل القانونية المتاحة للمحتكرين والمضاربين.

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