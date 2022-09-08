سعيد يُؤكّد ضرورة التصدي للترفيع في الأسعار وظاهرة الاحتكار

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وتناول اللقاء الوضع العام في البلاد وخاصة ضرورة التصدي للترفيع في الأسعار وظاهرة الاحتكار التي مازالت منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، علاوة على ضرورة قيام الإدارات المعنية في هذا المجال بواجباتها كاملة.

كما تم التطرق مجددا للاستعداد للعودة المدرسية والجامعية وتوفير أفضل الظروف للتلاميذ والطلبة للتحصيل والعلم في انتظار إصلاح وطني شامل لمنظومة التربية والتعليم.

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