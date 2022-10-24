سعيد يُؤكّد ضرورة معرفة الحقائق كلّها وترتيب الجزاء الذي ينصّ عليه القانون

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022 بقصر قرطاج، ليلى جفال، وزيرة العدل.

وشدّد رئيس الجمهورية، مجدّدا، على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، لأنّه لا يمكن تحقيق أي شيء إلا في ظلّ قضاء عادل يتساوى أمامه الجميع.

وتمّ، خلال هذا اللقاء، التطرق لعدد من القضايا، والتأكيد على ضرورة معرفة الحقائق كلّها وترتيب الجزاء الذي ينصّ عليه القانون على كلّ من يتجاوزه.

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