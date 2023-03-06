سعيد يُؤكّد على تفكيك كل شبكات الفساد الذين خالوا أنفسهم فوق المساءلة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 6 مارس 2023 بقصر قرطاج، توفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

وتناول هذا اللقاء الوضع الأمني العام بالبلاد حيث شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة فرض احترام القانون مع الاحترام الكامل للحقوق والحريات بالرغم من أن الذين كانوا يدّعون الاضطهاد ويتبادلون الشتائم والتهم صاروا اليوم حلفاء بل كانوا حلفاء ويتظاهرون أمام عدسات المصوّرين بأنهم أعداء.

كما أكّد رئيس الجمهورية مجددا على تفكيك كل شبكات الفساد الذين أفسدوا وخالوا أنفسهم فوق كل مساءلة أو حساب.

ووفقا لما نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية، فقد كشفت مدارج المسرح البلدي أنهم كانوا يتقاسمون الأدوار في باردو في مسرحية وُضعت فصولها على مقاس كل ممثل ممّن لا همّ لهم سوى السلطة والمال والعمالة للخارج.

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