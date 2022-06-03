سعيد يُؤكّد على حرية اختيار التونسيين لمراكز الاقتراع في الاستفتاء

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر يوم الخميس، على ضرورة الإعداد الجيد لاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 خاصة بعد إدخال التعديلات الضرورية ضمن المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.

كما شدد سعيد على تيسير الترسيم الآلي للمواطنين، وعلى حرية الاختيار لمراكز الاقتراع مادام الأمر لا يتعلق بدوائر انتخابية بل باستفتاء لا يقتضي نفس شروط الانتخابات التشريعية والبلدية.

كما أثيرت، في هذا اللقاء، مسألة مشاركة فاقدي البصر وضرورة توفير أوراق بطريقة Braille حتى يختاروا بأنفسهم الإجابة التي يريدون دون حاجة إلى الاستعانة بأي شخص آخر.

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