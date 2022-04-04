سعيد يُؤكّد على دور رابطة حقوق الإنسان في تنظيم الحوار

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الاثنين 4 أفريل 2022 بقصر قرطاج، جمال مسلم، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وشدد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، على احترام القانون والحريات والحقوق، وأكد على دور الرابطة في تنظيم حوار يستند إلى ما خلصت إليه نتائج الاستشارة الإلكترونية.

من جهته، أكد جمال مسلم أن اللقاء مع الرئيس يتنزل في إطار التحضير للحوار الوطني، الذي سيرتكز على تصور مخرجات مستقبل تونس في علاقة بالنظام السياسي والدستور والحقوق والحريات بصفة عامة.

وبين جمال مسلم بأن الحوار سيشمل كل القوى المدنية الوطنية والأحزاب التي ليس لها ماضي في العشرية الاخيرة ولم تساهم في الوضع السيئ للبلاد ولا تتحمل مسؤولية الوضع الراهن.

كلمات البحث :حوار;رابطة حقوق الإنسان;سعيد