سعيد يُؤكّد لغوتيرش أهمية أن تكون الأمم متحدة

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد، يومي 1 و 2 نوفمبر 2022 بالجزائر في إطار مشاركته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، محادثات مع عدد من قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة تطرقت، بالأساس، إلى علاقات التعاون الثنائي والمسائل المطروحة في جدول أعمال القمة وجملة من المسائل المتصلة بالعمل العربي المشترك وبالأوضاع في المنطقة.

كما تباحث رئيس الدولة مع أنطونيو غوتيرش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، حول أهم أوجه التعاون القائم بين تونس والمنظمة الأممية ووكالاتها المتخصصة، وسبل تعزيز هذه العلاقات وتطويرها. وأكد رئيس الجمهورية، بالمناسبة، على أهمية أن تكون الأمم متحدة من أجل بناء تاريخ جديد للإنسانية جمعاء.

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