سعيد يُؤكّد للطبوبي موقفه الثابت المتعلق بالتحوير الوزاري

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء 3 فيفري 2021 بقصر قرطاج نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل.

وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد وخاصة الأوضاع السياسية التي تعيشها تونس، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وقد ذكّر رئيس الجمهورية بموقفه الثابت المتعلق بالتحوير الوزاري والقائم على احترام الدستور. وأشار إلى أنه بقدر ما يكبر في الاتحاد دوره الوطني، بقدر ما يتشبث بالمبادئ والاختيارات التي تعهد بها أمام الشعب، وإن كان هناك حوار لحل هذه الأزمة فيجب أن يكون في ظل هذه المبادئ الواضحة والاختيارات التي لا لبس فيها.

كما شدد رئيس الجمهورية على احترامه الكامل للدستور ورفضه للخروقات التي حصلت بناء على نصوص هي دون الدستور مرتبة.

كلمات البحث :التحوير الوزاري;الطبوبي;سعيد