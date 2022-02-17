سعيد يُؤكّد وجوب ارساء علاقات تعاون تقوم على الندية بين جميع الاطراف

اكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال تصريح ادلى به على هامش مشاركته في القمة الاوروبية الافريقية السادسة لوسائل الاعلام الاجنبية اليوم الخميس، على ضرورة فتح افاق جديدة في علاقات وصيغ التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، مبرزا اهمية التطرق الى الاسباب الفعلية التي ادت الى الاوضاع السيئة في بلدان القارة بعد مرور اكثر من 60 او 70 سنة على استقلالها، ووجوب ارساء علاقات تعاون تقوم على الندية بين جميع الاطراف.

وبين الرئيس بأننا ندخل اليوم مرحلة جديدة من التاريخ تتطلب افكارا وتصورات جديدة وينبغي ان نكون في الموعد مع التاريخ.

يشار الى ان القمة الاوروبية/ الافريقية في نسختها السادسة، انطلقت بعد ظهر اليوم الخميس بالعاصمة البلجيكية بروكسيل وتستمر حتى يوم غد الجمعة، بمشاركة ابرز قادة وزعماء قارتي اوروبا وافريقيا لمناقشة جملة من الملفات والقضايا ابرزها العقد الاقتصادي والمالي الجديد وسبل مكافحة تداعيات جائحة كورونا والتغيرات المناخية.

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