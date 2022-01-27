سعيد يُحذر المحتكرين: لن نترككم أبدا تتلاعبون بقوت الشعب وسنضع المرسوم الضروري

وجّه رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه على مجلس الوزراء اليوم الخميس، تحذيرا اعتبره الأخير للمحتكرين بالنسبة للزيوت والمواد الغذائية الأخرى وعدد من المواد الأساسية، مؤكدا أنه لن يتركهم أبدا يتلاعبون بقوت الشعب وسيضع المرسوم الضروري حتى يتحمل هؤلاء ومن يقف ورائهم مسؤولية تجويع الشعب والمضاربة.

وقال الرئيس إن هناك فصل بين الوظائف وليس فصل بين السلط، معتبرا أن الفصل الحقيقي اليوم هو بين الحق والباطل والظالم والمظلوم وبين الضحية ومن احترف الإجرام.

وأشار سعيد إلى أن هناك اليوم من يقومون باستجواب أحد المتهمين تم الاختيار عليهم حتى يطول البحث والاستجواب في الاتجاه الذي يُريده هؤلاء، مضيفا بقوله: « إن كانوا مسلمين فليتذكروا العدل في الإسلام » .

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