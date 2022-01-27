سعيد يُسدي تعليماته لإنجاز الدراسات لمشروع قطار سريع يربط شمال تونس بجنوبها

أعلن وزير النقل ربيع المجيدي في تصريح صحفي عقب لقائه برئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس، أن الرئيس أسدى تعليماته من أجل الشروع الفوري في إنجاز الدراسات الأولية اللازمة من أجل إنجاز مشروع قطار سريع يربط شمال تونس بجنوبها.

واعتبر الوزير أن هذا المشروع سيكون من المشاريع الكبرى التي ستُساهم في تحقيق النقلة النوعية في نقل الأشخاص والبضائع من شمال البلاد إلى جنوبها وربطها بأجوارها وتحقيق الأهداف التي ينتظرها جميع مواطني عديد الجهات الداخلية التي لم يكن النقل متوفرا فيها.

كما بين الوزير بأن الرئيس حثّ جميع مهنيي قطاع النقل من أجل مواصلة بذل الجهد لأداء وظائفهم التي دأبوا القيام بها للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو وتجاوز هذه المرحلة من تاريخ تونس.

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