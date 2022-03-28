سعيد يُشبّه منصّة إلكترونيّة كورية بالاستشارة الوطنية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الاثنين 28 مارس 2022 بقصر قرطاج، « JEON Hae-Cheol » ، وزير الداخليّة والأمن بجمهورية كوريا.

وأكّد رئيس الجمهورية، بهذه المناسبة، على حرص تونس على مزيد تدعيم علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية كوريا لا سيما في المجالات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والّرقميّة فضلا عن المجال الأمني.

كما أثنى رئيس الدّولة على التّجربة الكوريّة في مجال الحوكمة والانتقال الديمقراطي من خلال استثمار التكنولوجيات الحديثة، مُشيدا بمبادرة جمهوريّة كوريا بإطلاق منصّة إلكترونيّة للإصغاء إلى المواطنين ومقترحاتهم حول صُنع السياسات وضبط خطط العمل الحكوميّة.

وأشار سعيد، في هذا الصّدد، إلى أوجه الشبه بين هذه الآليّة والاستشارة الإلكترونيّة في تونس من أجل تعزيز مشاركة الشعب في الحياة السياسيّة وفي رسم ملامح الخيارات المستقبليّة للبلاد.

ومن جانبه، أعرب وزير الداخليّة والأمن الكوري عن ارتياح بلاده لمستوى التعاون القائم مع تونس، مؤكّدا الحرص على العمل من أجل مزيد تعزيزه وتوسيع آفاقه، ومثمّنا الإرادة الصادقة التي تحدو الجانبين لتحقيق ذلك.

وأشاد الوزير الكوري بالنجاح الذي حقّقته تونس في مجابهة جائحة « كوفيد-19″ مُبديا إعجابه بالسياسة النّاجعة التي انتهجتها بلادنا في هذا الخصوص خاصّة من خلال روح التضامن بين أفراد الشعب وحملات التلقيح المكثّفة والحكمة التي اتّسمت بها سياسة معالجة الوضع الصحّي.

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