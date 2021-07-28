سعيد يُشرف على إجتماع المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا

يُشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء 28 جويلية 2021 بقصر قرطاج، على إجتماع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام من قرار الرئيس تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي ورفع الحصانة عن كل أعضاءه مع رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون بالإضافة إلى قرار إعفاء رئيس الحكومة من مهامه وترأسه السلطة التنفيذية.

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