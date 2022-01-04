سعيد يُشرف على موكب تأبين الشهيدين البشير السعيداني وواثق نصر

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الثلاثاء 4 جانفي 2022 بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة، على موكب تأبين الشهيدين النقيب البشير السعيداني والنقيب واثق نصر.

وتلا رئيس الجمهورية فاتحة الكتاب، وذكّر بمناقب الشهيدين وخصالهما راجيا من الله تعالى أن يغمرهما بواسع رحمته، وأن يسبغ على ذويهما وعلى المؤسسة العسكرية وسائر الشعب التونسي جميل الصبر والسلوان.

كما أكد رئيس الجمهورية، بالمناسبة، على حرصه الثابت على توفير كل الإحاطة اللازمة لفائدة عائلات الشهداء.

ودار هذا الموكب بحضور وزير الدفاع الوطني وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش والمدير العام للصحة العسكرية.

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