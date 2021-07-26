سعيد يُصدر أمرا رئاسيا بإعفاء وزراء الداخلية والدفاع والعدل

أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمرا رئاسيا قرّر من خلاله إعفاء هشام مشيشي رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية وإبراهيم البرتاجي وزير الدفاع الوطني وحسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة وذلك ابتداء من يوم الأحد 25 جويلية 2021.

كما تقرّر، بمقتضى الأمر ذاته، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.

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