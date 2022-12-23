سعيد يُصدر أوامر تقضي بتمتيع 1650 محكوما عليهم بالعفو الخاص

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 بقصر قرطاج، ليلى جفّال، وزيرة العدل.

وتطرق رئيس الدولة، بالمناسبة، إلى جملة من المسائل ومن بينها خاصة ضرورة المساواة بين الجميع أمام القضاء ومحاسبة كل من يتجاوز القانون بقطع النظر عن مركزه أو ثروته، فالمواطنون والمواطنات متساوون أمام القضاء.

كما تناول اللقاء مسألة الزمن القضائي حيث أشار رئيس الجمهورية إلى أنه من غير المقبول أن تظل قضايا منشورة لمدة سنوات دون البتّ فيها.

وتم، بالمناسبة، تناول موضوع العقوبات البديلة والسوار الالكتروني الذي يمكن أن يمثل عقوبة سالبة للحرية خارج السجن، إلى جانب العمل من أجل المصلحة العامة.

وشدّد رئيس الدولة على أن تطهير البلاد من الذين عبثوا بمقدراتها وأجرموا في حقّها لا يُمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل.

هذا، وأصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بالمناسبة، أوامر تقضي بتمتيع 1650 محكوما عليهم بالعفو الخاص يؤدّي إلى سراح 415 سجينا وذلك بمناسبة عيد ثورة 17 ديسمبر.

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