سعيد يُطالب باتخاذ إجراءات فورية لإعادة الجمعيات المائية

أسدى رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال استقباله وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلياس حمزة اليوم الاثنين، تعليمات بإعادة الجمعيات المائية فورا وإعطاء التعليمات لكل الجهات لكي تتدخل لإعادتها وتوفير المياه .

وشدد الوزير على أننا اليوم في حالة طوارئ بالنسبة للمياه، مبرزا بأن الماء متوفر ويوجد من التشريعات الكثير في الواقع مع وجود الكثير من السدود ولكن تم إهمالها.

وأشار رئيس الدولة إلى أنه سيتم النار بعد ذلك في جدولة الديون المتخلدة لهذه الجمعيات لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز أو التخفيض منها .

وقال الوزير إن الأمور التقنية لا بُدّ من تجاوزها بسرعة، مؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية حالا لتطبق ومن لا يُطبقها سيحمّل مسؤوليته كاملة .

وتساءل سعيد: « لماذا ينقطع الماء في بعض الجهات ولا ينقطع في بعض الجهات الأخرى؟ لماذا الماء الصالح للشراب لم يعد صالحا للشراب؟ لماذا يُوجد الماء في المياه المعلبة ولا يُوجد بالنسبة للمواطنين؟ »

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