سعيد يُعبّر لملك الأردن عن تمنياته بدوام الاستقرار والأمن بعد الأحداث الأخيرة بالمملكة

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الأربعاء 7 أفريل 2021، مكالمة هاتفية مع الملك الأردني عبد الله الثاني عبّر له فيها عن خالص التمنيات له والشعب الأردني بدوام الاستقرار والأمن بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المملكة الأردنية الهاشمية.

وجدّد رئيس الدولة، بالمناسبة، الإعراب عن عزمه الراسخ على مزيد توثيق وشائج الأخوة وتعزيز روابط التعاون المتميزة والعريقة بين تونس والأردن لما فيه خير ومصلحة الشعبين.

ومن جانبه، عبّر الملك عبد الله الثاني عن امتنانه لهذه المكالمة، وأبدى حرصه على تطوير العلاقات الثنائية. كما أعرب عن استعداده لتلبية دعوة رئيس الجمهورية لزيارة تونس حال تحسّن الأوضاع الوبائية التي تجتاح العالم بسبب وباء كوفيد-19.

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