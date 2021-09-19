سعيد يُعزي تبون وكافة الشعب الجزائري في وفاة بوتفليقة

اتصل رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد ظهر اليوم الأحد 19 سبتمبر 2021، بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لتقديم واجب العزاء في وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليفة، وبلّغه تعازيه لعائلة المرحوم ولكافة الشعب الجزائري .

يُشار إلى أن الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة كان قد توفي مساء الجمعة، عن عمر يناهز 84 عاما بعد قرابة 20 عاما من الحكم استقال منه في أفريل 2019 عقب احتجاجات شعبية مناهضة له.

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