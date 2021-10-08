سعيد يُعفي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية

أدّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ليلة الخميس 7 أكتوبر 2021، زيارة إلى عدد من المصابين في حادث اصطدام القطارين الذي جدّ، يوم أمس، بمدينة مقرين، والذين تم إيداعهم بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس وبمستشفى شارل نيكول بتونس العاصمة، وذلك للاطمئنان على صحّتهم والوقوف على ظروف تلقّيهم للعلاج والاستفسار على حيثيات الحادث.

وقرّر رئيس الجمهورية، إثر هذه الزيارة، إعفاء بلقاسم الطايع، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، من مهامه.

وسيتمّ الإعلان عن تعيين رئيس مدير عام جديد للشركة الوطنية للسكك الحديدة التونسية إثر تشكيل الحكومة.

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