سعيد يُعلن انطلاق عملية تطهير البلاد من المحتكرين

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم الخميس، الانطلاق في عملية تطهير البلاد من المحتكرين والمضاربين، مشيرا إلى أنه تم إعداد مشروع مرسوم سيتم عرضه على مجلس الوزراء القادم فضلا عن مشروع الصلح الجزائي والمشروع المتعلق بالشركات الأهلية.

وأضاف الرئيس: « أيادينا غير مرتعشة وإننا ثابتون ولن نرتعش أمام الحق في سبيل تحقيق أهداف الشعب ولا نهاب الصعاب » .

وبين الرئيس بأنه تمّ العمل إلى حد الآن منذ الساعة منتصف الليل في عدد من المناطق التي تمّ تحديدها، مبرزا بأن عملية التطهير لن تكون مجرد حملة بل سوف تكون عملية متواصلة لتطهير البلاد ممن يعبثون بقوت التونسيين، و « لن تكون حملة للاستهلاك ولا حملة سياسية كما عهدوها بل ستكون سياسة دولة قائمة على القانون الذي سيتم بواسطته التصدي بكل قوة وثبات لهذه الشبكات والمسالك وليس في إطار تصفية حسابات مع أي جهة كانت » .

وقال الرئيس متوجها للمحتكرين: « إما أن يُطبقوا القانون وإما هناك القانون الذي يُطبق عليهم من قبل الجهات المعنية، داعيا النيابة العمومية اليوم قبل الغد إلى أن تقوم بدورها في تطبيق القانون على الجميع » .

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