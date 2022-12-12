سعيد يُغادر تونس في اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية

غادر رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022، أرض الوطن في اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في الدورة الثانية لقمة قادة الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا التي ستنعقد بواشنطن.

ولدى حلوله بالمطار الرئاسي، استعرض رئيس الجمهورية تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت له التحية، قبل تحية العلم على أنغام النشيد الوطني.

وكان في توديع رئيس الدولة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وكمال الفقي، والي تونس، وسعاد عبد الرحيم، رئيسة بلدية تونس وأعضاء الديوان الرئاسي.

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