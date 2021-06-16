سعيد يُغادر تونس في اتّجاه إيطاليا

اخر تحديث : 16/06/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

قيس سعيد

غادر رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم الأربعاء 16 جوان 2021، أرض الوطن في اتجاه روما لأداء زيارة رسمية إلى الجمهورية الإيطالية.
ولدى حلوله بمطار تونس قرطاج الدولي استعرض رئيس الدولة تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت له التحية، قبل تحية العلم على أنغام النشيد الوطني.
وكان في توديع رئيس الجمهورية بالمطار رئيس الحكومة هشام مشيشي، ووالي تونس الشادلي بوعلاق، ورئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم وعدد من أعضاء الديوان الرئاسي.


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