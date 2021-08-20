سعيد: يُفكرون في الاغتيال والقتل والدماء وإن مُتُّ سأكون شهيدا

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة له اليوم الجمعة، أنه لا يخاف إلا الله رب العالمين بالرغم من المحاولات اليائسة والتفكير في الاغتيال والقتل والدماء، مضيفا بقوله « سأنتقل إن مُتّ اليوم وغدًا شهيدا إلى الضفة الأخرى من الوجود عند أعدل العادلين » .

وشدد الرئيس على أن طريق الحق صعبة وشاقة، مؤكدا أنه لن يترك الحق للمتاجرين بالحقوق والمضاربين بحقوق الشعب في أسواق النخاسة والبتّات السياسية .

وأفاد الرئيس بأن سيُواصل كما انطلق على المبادئ نفسها في إطار القانون وأنه سيقف سدا منيعا أمام كل من يُحاول أن يضرب الدولة التونسية.

وأضاف سعيد: « اعتادوا على تأليب دول أجنبية على رئيس الجمهورية وعلى النظام في تونس وعلى وطنهم.. وتفهموا في العدد من العواصم أننا لسنا من سفاكي الدماء أو من الذين يُفكرون في المتفجرات أو يُعدون لزرع القنابل » .

ودعا الرئيس القضاة الشرفاء إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة في هذا الظرف الذي تعيشه تونس، كاشفا عن وجود تجاوزات حصلت أمس وأول أمس والأيام الماضية من المؤتمنين على تطبيق القانون .

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