سعيد يُقرر سحب جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي ويطلب فتح تحقيق قضائي ضدّه

انعقد اليوم الخميس، أول مجلس وزاري للحكومة الجديدة بقصر قرطاج تحت إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد وحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن وخُصص للتداول في عدد من النقاط في علاقة بالوضع الصحي والقرض الرقاعي وبجملة من البيانات حول التزويد والأسعار والاستعداد للموسم الفلاحي.

وشدد الرئيس على أن تونس دولة حرة مستقلة ولا مجال للتدخل في شؤونها، معلنا أن من ذهب إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية سيُسحب منه جواز السفر الدبلوماسي لأنه في عداد أعداء تونس .

وأكد رئيس الجمهورية أنه لا مجال لأن يتمكن هذا الشخص من هذا الامتياز وهو يجوب العواصم ويلتقي عددا من الأشخاص للإضرار بتونس.

كما طلب رئيس الدولة من وزيرة العدل أن تفتح تحقيقا قضائيا في هذه المسألة، مشددا على أنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي .

وأضاف الرئيس: « نعرف إمكانياتنا ونعرف حجمنا ولكن لا نقبل ولن نقبل أبدا بأن توضع سيادتنا على طاولة أي مفاوضات أجنبية، فالقضية هي قضية الشعب التونسي وليست قضية دولية حتى يتدخل فيها آخرون » .

وشدد رئيس الجمهورية على أن الكلمة للشعب التونسي وليس لعواصم في الخارج أو لخونة يلجؤون للخارج لضرب بلادهم ودولتهم التي تحملوا فيها المسؤولية، وفق تعبيره.

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