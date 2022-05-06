سعيد يُكذّب ادّعاءات جبهة الخلاص الوطني

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال كلمة توجه بها للتونسيين من مقر وزارة الداخلية مساء الخميس، أن ما يحصل اليوم ومنذ الأيام الأخيرة هو محاولة يائسة ستفشل بالتأكيد لحرق البلاد، مبرزا بأن الحرائق التي جدّت أمس وجدّت يوم العيد ليست من قبيل الصدفة وتتّسق مع بعض التصريحات بخصوص جبهة الخلاص الوطني.

وشدد سعيد على أن تونس تريد التخلص منهم، نافيا تصريحيْ نجيب الشابي وسميرة الشواشي حول نية الرئيس حل الأحزاب ووضعهم قيادييهم قيد الإقامة الجبرية، بقوله: « ليس من عاداتنا أننا نعتقل من أجل الفكر » .

وأكد الرئيس أن ما قيل هي إشاعات مكذوبة وهتك للأعراض، داعيا لملاحقتهم، ومشددا على أن دولتنا قوية ولن تسقط بالأراجيف .

وقال سعيد: « نحن جئنا هنا إلى هذه المسؤولية للحفاظ على الوطن من هؤلاء الذين يريدون حرق البلاد ولن نتركهم… ولا مجال للتسامح مع هؤلاء الناس » .

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