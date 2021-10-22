سعيد يُكلف وزارة تكنولوجيات الاتصال بإحداث منصات للتواصل الافتراضي في كل المعتمديات

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021 بقصر قرطاج، نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال.

وشدّد رئيس الدولة، بالمناسبة، على ضرورة العمل على تطهير الإدارات من كلّ مظاهر الاختراق وعلى أن يعمل الجميع فيها في إطار القانون.

وأضاف الرئيس: « الكثير من الإدارات تحولت إلى بؤر من بؤر التجسس، عندما تمشي في أي رواق في أي وزارة كأنك تسمع فحيح الأفاعي دون أن تراها.. لا بُد من تطهيرها وأن يعمل الجميع في كنف القانون » .

وفي إطار متابعة نتائج أعمال مجلس الوزراء الأخير، كلّف رئيس الجمهورية وزارة تكنولوجيات الاتصال بإحداث منصات للتواصل الافتراضي في كل المعتمديات في أقرب الآجال لتمكين الشباب، خصوصا، وكافة فئات الشعب التونسي عموما، من المشاركة في حوار وطني حقيقي عبر عرض مقترحاتهم وتصوراتهم في كافة المجالات، مؤكّدا، في هذا السياق، على ضرورة تشريك كل التونسيين في الداخل و الخارج في هذا الحوار الوطني والاستماع إليهم والانصات إلى مطالبهم.

واعتبر سعيد أن الحوار سيكون نوعا جديدا من الاستفتاء ولكن لن يكون استفتاء للاستماع إلى مقترحات الشعب التونسي في كل المجالات.

وقال الرئيس أن التصور العام للحوار هو نوع من الاستمارة عن طريق شبكات التواصل توزع ثم يقع التأليف ثم يتم بعد ذلك وضع هذه المقترحات المتصلة بالنظام الدستوري والدستور والنظام الانتخابي وسيكون ذلك في وقت قياسي، مرجحا إمكانية اللجوء بعد الحوار إلى الاستفتاء .

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