سعيد يُكلّف الجرندي بتمثيل تونس في عدد من المؤتمرات العربية والأفريقية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس 27 جانفي 2022 بقصر قرطاج، عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

واطّلع رئيس الجمهورية، بالمناسبة، على نشاط الوزارة ومختلف التحركات الدبلوماسية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، فضلا عن الاستحقاقات الثنائية والإقليمية والدولية المقبلة.

وأعلن الجرندي أن الرئيس كلّفه بتمثيل تونس في المؤتمر الوزاري لوزراء خارجية الدول العربية المزمع عقده خلال الأسبوع الجاري في الكويت، بالإضافة إلى تكليفه بتمثيل تونس في المؤتمر الوزاري الافريقي المقبل والقمة الافريقية المقرر عقدها في 5 و6 فيفري المقبل.

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