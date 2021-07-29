سعيد يُكلّف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية

أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 29 جويلية 2021، أمرا رئاسيا يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية.

وأدى المكلف بتسيير وزارة الداخلية، مساء اليوم، اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة طبقا للفصل 89 من الدستور.

جدير بالذكر بأن سعيّد كان قد عيّن سابقا رضا غرسلاوي وهو محافظ شرطة عام من الصنف الأول أعلى الرتب الأمنية، مستشارا برئاسة الجمهورية بدائرة الأمن القومي.

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