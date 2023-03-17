سعيد يُكلّف وزيرة العدل بإعداد دراسة تمهيدا لتقديم مشروع قانون يتعلق بالصكوك دون رصيد

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الجمعة 17 مارس 2023 بقصر قرطاج، ليلى جفال، وزيرة العدل.

وتم التعرض، خلال هذا اللقاء، إلى سير المرفق العمومي للعدالة والدور الموكول للقضاء من محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي.

وأكّد رئيس الجمهورية على أن في تونس قضاة شرفاء لا يحتكمون إلا للقانون وكل المتقاضين عندهم متساوون.

وكلّف رئيس الجمهورية وزيرة العدل بإعداد دراسة يتم إثرها تقديم مشروع قانون يتعلق بالصكوك بدون رصيد ويتيح لمن تم الحكم عليهم من أجل هذه الجريمة تسوية وضعياتهم مع الحفاظ على حقوق المتضررين.

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