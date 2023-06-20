سعيد: يُمكن أن نستغي عن أي طرف خارجي باسترجاع الأموال المنهوبة

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه أعضاء لجنة الصلح الجزائي في مقرها بالعاصمة اليوم الثلاثاء، أعضاء اللجنة على مزيد العمل لاسترجاع الأموال المنهوبة الكثيرة، قائلا إن استرجاعها يمكن البلاد من الاستغناء عن أي طرف خارجي.

وقال الرئيس إن الأموال المنهوبة كثيرة ويُمكن استرجاعها ويمكن أن تستغني تونس عن أي طرف خارجي باسترجاع هذه الأموال.

ودعا رئيس الدولة إلى مزيد تضافر جهود الجميع في هذه المرحلة التاريخية من مسار البلاد، مؤكدا أنها معركة تحرير وطني وفق ما جاء في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.

كما اكد الرئيس قيس سعيد انه لا مجال للتفريط في أي مليم من تلك الاموال المقدرة بملايين الدينارات ، محذرا في هذا الصدد ،من أيّ تحيّل بخصوص أي ملف من ملفات الصلح الجزائي ، والتي حددها أعضاء اللجنة بحوالي 130 ملفا تم انجاز بعضها وايداع حوالي 5 مليون دينار منها في الخزينة العامة للبلاد التونسية.

وشدّد رئيس الدولة ايضا على ضرورة التنسيق بين كل الأجهزة المتدخلة في ملف الصلح في اقرب الآجال، مع إمكانية تجاوز بعض العقبات الموجودة على مستوى النص القانوني المنظم للعملية (المرسوم) والصادر في 20 مارس 2022 والمتضمن لـ 50 فصلا.

من جهة اخرى، دعا رئيس الجمهورية الى الكف عن التخفي وراء النصوص او الفصول القانونية لتعطيل عمل الصلح الجزائي، مطالبا القضاة الشرفاء بالانخراط في الحرب ضد الفساد ومحاربة المفسدين.

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